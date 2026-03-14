Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -1 dal Milan. Lecce, occhio alla sfida di lunedì

Il Napoli soffre, ma vince ribaltando il Lecce. Primo gol in stagione per Politano, autore della rete decisiva. In rete anche Rasmus Hojlund, che diventa il secondo giocatore di questa Serie A ad andare in doppia cifra. E gli azzurri tengono ancora viva la fiammella della speranza per lo scudetto, portandosi a 9 punti dall'Inter quando mancano nove giornate alla fine. Intanto il Milan è ormai a un solo punto, con i rossoneri che devono giocare domani all'Olimpico contro una Lazio che avrà eccezionalmente dalla sua il pubblico, salvo poi tornare a disertare per le successive partite. Lecce che si illude e ora i salentini saranno spettatori interessati del posticipo di lunedì fra Cremonese e Fiorentina. Di seguito il quadro della 29ª giornata e la classifica aggiornata.

Torino - Parma 4-1

3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata

Inter - Atalanta 1-1

26' Esposito, 82' Krstovic

Napoli - Lecce 2-1

3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano

Udinese - Juventus (14 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)

Hellas Verona - Genoa (15 marzo, ore 12.30, DAZN)

Pisa - Cagliari (15 marzo, ore 15, DAZN)

Sassuolo - Bologna (15 marzo, ore 15, DAZN)

Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)

Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)

Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 68

2. Milan 60

3. Napoli 59

4. Como 51

5. Roma 51

6. Juventus 50

7. Atalanta 47

8. Bologna 39

9. Sassuolo 38

10. Lazio 37

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Torino 33

14. Genoa 30

15. Cagliari 30

16. Lecce 27

17. Fiorentina 25

18. Cremonese 24

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

10 reti: Hojlund (Napoli)

9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)

8 reti: Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)