Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -1 dal Milan. Lecce, occhio alla sfida di lunedì
Il Napoli soffre, ma vince ribaltando il Lecce. Primo gol in stagione per Politano, autore della rete decisiva. In rete anche Rasmus Hojlund, che diventa il secondo giocatore di questa Serie A ad andare in doppia cifra. E gli azzurri tengono ancora viva la fiammella della speranza per lo scudetto, portandosi a 9 punti dall'Inter quando mancano nove giornate alla fine. Intanto il Milan è ormai a un solo punto, con i rossoneri che devono giocare domani all'Olimpico contro una Lazio che avrà eccezionalmente dalla sua il pubblico, salvo poi tornare a disertare per le successive partite. Lecce che si illude e ora i salentini saranno spettatori interessati del posticipo di lunedì fra Cremonese e Fiorentina. Di seguito il quadro della 29ª giornata e la classifica aggiornata.
Torino - Parma 4-1
3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata
Inter - Atalanta 1-1
26' Esposito, 82' Krstovic
Napoli - Lecce 2-1
3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano
Udinese - Juventus (14 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
Hellas Verona - Genoa (15 marzo, ore 12.30, DAZN)
Pisa - Cagliari (15 marzo, ore 15, DAZN)
Sassuolo - Bologna (15 marzo, ore 15, DAZN)
Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)
Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 68
2. Milan 60
3. Napoli 59
4. Como 51
5. Roma 51
6. Juventus 50
7. Atalanta 47
8. Bologna 39
9. Sassuolo 38
10. Lazio 37
11. Udinese 36
12. Parma 34
13. Torino 33
14. Genoa 30
15. Cagliari 30
16. Lecce 27
17. Fiorentina 25
18. Cremonese 24
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
10 reti: Hojlund (Napoli)
9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)
8 reti: Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)