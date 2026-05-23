Ufficiale Savoia, risolto il contratto del direttore sportivo Antonio Mazzei

Con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali, il presidente del Savoia Nazario Matachione ha annunciato la conclusione del rapporto professionale con il direttore sportivo Antonio Mazzei.



"Stamattina ho incontrato il nostro Direttore Sportivo, Antonio Mazzei. La notizia più importante è che si è ripreso alla grande, e questo per tutti noi vale più di qualsiasi altra cosa. Abbiamo avuto una lunga e sincera chiacchierata, un confronto bello e costruttivo, al termine del quale abbiamo deciso insieme di rescindere consensualmente il contratto che ci legava. La vera forza, quando si vince, è anche sapere quando fermarsi. Antonio resterà per sempre nel cuore di tutti noi e sarà ricordato come l’uomo che ha guidato questa squadra verso traguardi straordinari e vittorie indimenticabili. A te, caro Antonio, va il nostro più grande grazie. Ti auguriamo il meglio per il futuro, certi che saprai raggiungere ogni nuovo traguardo con la stessa passione, competenza e umanità che hai dimostrato qui con noi.

In bocca al lupo Direttore".