TMW Torino, Cairo: "Vedrò Petrachi: faremo valutazioni su D'Aversa"

Dopo il derby contro la Juventus, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del futuro di D'Aversa: "Domani vedrò Petrachi, faremo il punto della situazione e poi prenderemo le nostre decisioni. D’Aversa l’ho apprezzato molto: è arrivato in un momento difficile e ha fatto bene. Ha rimesso i giocatori nei ruoli giusti, ha dato temperamento alla squadra e ha fatto tutto quello che gli era stato chiesto, forse anche qualcosa in più. Per questo sono molto positivo. Faremo valutazioni complessive insieme a Petrachi, che lo stima molto".

Sul derby: "Bella reazione, bella partita e soprattutto un ottimo secondo tempo. Ci tenevamo tantissimo: lo stadio era pieno e i tifosi sentivano molto questa gara. Peccato non essere riusciti a sfruttare tutte le occasioni create".