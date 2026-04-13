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Serie A, le firme per Malagò in FIGC salgono a 17. Possono arrivare a 18-19: le ultime
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Almeno 17 preferenze per Giovanni Malagò. È questo, al momento, il conteggio in assemblea di Lega Calcio Serie A sulla candidatura dell’ex presidente del CONI alle elezioni per la presidenza della FIGC, in programma il 22 giugno.
I confronti sono ancora in corso, è probabile che si arrivi a 18 firme o addirittura 19. A quel punto all’opposizione rimarrebbe il solo Claudio Lotito.
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