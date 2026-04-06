Sinner scambierebbe un suo trofeo con l'Italia ai Mondiali: "Perché i giovani non l'hanno vista"

Jannik Sinner scambierebbe uno dei suoi trofei da tennista con la qualificazione ai Mondiali di calcio dell'Italia? La domanda è stata posta al campione italiano della racchetta, numero 2 della classifica ATP attualmente impegnato nel torneo di Montecarlo, da parte della versione francese di Eurosport.

E questa è la risposta data da Sinner: "Pazzesco, perché ho fatto tutte le interviste e proprio i francesi mi chiedono questo! No dai, sto scherzando. Ovviamente è triste e duro, a me piacerebbe fare questo scambio per il semplice fatto che ci sono tantissimi giovani che non hanno mai visto l'Italia ai Mondiali".

Prosegue e conclude nella risposta Sinner: "E mi ci metto anche io, perché ero davvero troppo piccolo per poter capire. Ora abbiamo un po' di tempo per cambiare qualcosa e torniamo dove meritiamo di stare e dove spero torneremo. Al momento non possiamo fare molto altro per cambiare".