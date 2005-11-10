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Non solo Sorloth e Dibu Martinez, la Juve lavora per prendere anche Lucumi: tutti i dettagli

Non solo Sorloth e Dibu Martinez, la Juve lavora per prendere anche Lucumi: tutti i dettagliTUTTOmercatoWEB
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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
ieri alle 23:08Serie A

Nuova pista di mercato in casa Juve. Oltre al Dibu Martinez per la porta e Alexander Sorloth per l'attacco, i bianconeri stanno lavorando anche su un colpo per blindare la difesa di mister Luciano Spalletti: si tratta, a detta di Sky Sport, di Jhon Lucumi.

Il centrale colombiano del Bologna ha una clausola di risoluzione da 28 milioni di euro che scadrà a metà luglio e la Juve ora dovrà quindi decidere se versare tale cifra o trattare coi rossoblù, che gli avevano promesso di lasciarlo andare durante l'estate. Da parte della Vecchia Signora ci sarebbero già stati i primi sondaggi.

Nell'ultima stagione il classe 1998 ha collezionato ben 43 presenze con un gol e un assist tra le fila dei felsinei.

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