SPAL e Parma: sfida per Stepinski. Il polacco vuole restare in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SPAL e Parma sono sulle tracce di Mariusz Stepinski. Lo spiega L'Arena: le due società sono sulle tracce della punta del Chievo Verona per la quale il Celta Vigo sembra essersi tirato fuori. I clivensi chiedono 5 milioni di euro per il giocatore, cifra che certamente i ducali non vorrebbero spendere. La terza ipotesi si chiama invece Brescia dove il polacco piace al tecnico Eugenio Corini.