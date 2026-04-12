Sponda di Elphege, Strefezza a giro e palo-gol: Parma avanti col Napoli dopo 35''
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Sono bastati 35 secondi al Parma per portarsi in vantaggio contro il Napoli. Lancio lungo, sponda eccezionale di Elphege per Strefezza, che controlla, calcia a giro, manda la palla a dare un bacio al palo e poi in fondo al sacco. Parma-Napoli 0-1 al primo minuto di gioco.
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