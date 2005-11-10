Nuovo stadio Roma, ci siamo: domani possibile via libera definitivo per Pietralata

La Roma vede la luce in fondo al tunnel per il capitolo stadio a Pietralata: cosa succederà domani, giorno clou per portarsi verso l'inizio dei lavori

Domani sarà un giorno speciale per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Anni di progetti, discussioni e passaggi burocratici arriverà il semaforo verde definitivo per procedere ai primi lavori per il nuovo teatro giallorosso. Alle 10.30 la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi decisoria sul nuovo impianto fortemente voluto dalla proprietà Friedkin, dove presiederà Massimo Sessa, commissario straordinario del Governo per gli stadi di Euro 2032, dal ruolo cruciale nell’accelerazione dell’iter. Presenti anche una cinquantina di soggetti istituzionali e tecnici, dai membri dei ministeri competenti alla Soprintendenza di Stato, fino ai rappresentanti del club capitolino e i delegati di Campidoglio e Regione Lazio.

Cosa succederà

Come detto, al termine della conferenza arriverà il via libera al progetto, ultimo passaggio prima dell'avvio dei lavori, ma secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport tutto lascia credere che arriverà un esito positivo. La spinta decisiva è arrivata dal governo, per via della scadenza di Euro 2032 e del pressing della UEFA per poter contare su stadi all'altezza del torneo che verrà organizzato da Italia e Turchia. L'impianto di Pietralata in questo senso punta a entrare nella lista di impianti che ospiteranno l'appuntamento.

Sensazioni positive

Negli ultimi giorni la Roma ha valicato anche l'ultimo "blocco", ottenendo il parere positivo della Soprintendenza, pur con alcune prescrizioni, comprese quelle spinose della tutela dei reperti archeologici presenti nell'area e sul verde. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, a luglio sono stati nominati subcommissari di governo per l'impianto di Pietralata. La tematica che più aveva creato delle divergenze nei mesi scorsi era la viabilità, soprattutto in relazione all'ospedale Sandro Pertini, ma i passi avanti compiuti grazie al lavoro svolto hanno portato ad un significativo upgrade.

Attenti all'ambiente

Il primo cittadino di Roma ha invece più volte sottolineato la dimensione urbanistica dell'intervento. Attorno allo stadio sono previsti spazi verdi, percorsi ciclopedonali e opere di urbanizzazione, per una riqualificazione del quartiere di Pietralata. Lo stadio avrà una capienza di 60.605 posti, mentre la curva Sud romanista dovrebbe vantare 23mila tifosi, attestandosi così tra le più grandi d'Europa. Quando verrà posata la prima pietra? Intorno a marzo 2027, con completamento fissato entro il 2031, anno in cui verosimilmente si disputerà la prima partita.