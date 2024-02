Stasera Bologna-Fiorentina, i convocati di Motta: torna Aebischer dopo lo stop

L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro la Fiorentina, recupero della 21esima giornata di Serie A. Torna a disposizione Aebischer dopo la squalifica, ecco l'elenco completo.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.

Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni

Nella difesa della Fiorentina atteso il rientro di Faraoni dal 1', così come Ranieri al centro della difesa e Arthur a centrocampo. Davanti verso la conferma Belotti, ballottaggio serrato tra Bonaventura e Beltran alle sue spalle. In casa Bologna c'è il grande dubbio Calafiori: proverà a stringere i denti, se non ce la fa dentro Lucumi con Beukema. In attacco Orsolini, reduce da una doppietta, ha il posto assicurato mentre a sinistra è sfida Saelemaekers-Ndoye per una maglia da titolare. Potrebbe spuntarla l'ex Basilea.

Nella conferenza stampa di ieri, così Motta s'è espresso sugli avversari di stasera: "Sono sempre aggressivi e cercano di attaccare forte, non credo che cambieranno atteggiamento. Oggi non la posso controllare questa circostanza e dovremo essere preparati se cambieranno, ma non si sono snaturati nemmeno contro le squadre in lotta per il titolo e quindi penso che non lo faranno neanche in questo match. Noi dovremo essere bravi ad uscire dalla pressione".