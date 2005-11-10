Sutalo alla Lazio, le cifre: la parte fissa può salire fino a 15 milioni, 3 per il prestito

Dall'Olanda fanno sapere che le cifre per l'arrivo del difensore a Roma potrebbero cambiare

L'Ajax ha completato tutte le pratiche burocratiche per la cessione di Josip Šutalo, come riportato dal De Telegraaf. La Lazio coprirà interamente l'ingaggio da 2,5 milioni di euro del calciatore e verserà nelle casse dei Lancieri una cifra pari a 3 milioni di euro per il prestito oneroso. Il club biancoceleste si è inoltre garantito un diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro, con bonus di facile raggiungimento che potrebbero far salire la quota totale tra i 12 e i 15 milioni di euro. Nell'accordo, la società olandese si è assicurata anche una clausola del 10% sulla futura rivendita.

22 milioni quanto pagato dall'Ajax per lui

L'interesse dei capitolini era stato anticipato martedì, con un'accelerata decisiva arrivata a sole ventiquattro ore di distanza per la chiusura dell'intesa, per la quale era già stata indicata la base di 3 milioni per il prestito. Nell'estate del 2023, l'allora direttore tecnico Sven Mislintat aveva sborsato ben 22 milioni di euro per portare il centrale croato ad Amsterdam. Dopo un avvio di avventura decisamente complicato nei Paesi Bassi, il difensore era riuscito a ritrovare lo smalto migliore sotto la guida di Francesco Farioli.

Taylor darà il benvenuto a Sutalo

Nella Capitale, il centrale della Nazionale croata ritroverà una sua vecchia conoscenza: il centrocampista Kenneth Taylor, trasferitosi alla Lazio soltanto sei mesi fa per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.