Suwarso: "Un giorno esisterà un Como con tutti giocatori italiani, idealmente lombardi"

Nel corso della sua intervista a Cronache di Spogliatoio, Mirwan Suwarso, presidente del Como"Siamo italiani più di ogni altra cosa e il nostro obiettivo è formare quanti più giovani talenti possibili per la Nazionale. Con determinazione, piano, costruiremo una squadra composta interamente da italiani, idealmente tutti lombardi se ci riusciremo, proprio come fa l'Athletic"

In tanti dicono che siete dei rivoluzionari.

"Non ci consideriamo rivoluzionari, né pensiamo di fare qualcosa di diverso dagli altri. Stiamo semplicemente facendo cose che abbiamo già visto fare da altri, magari in altri paesi, magari in altri sport. Facciamo ciò che riteniamo giusto fare, è business. In fin dei conti, dobbiamo essere sostenibili. Ci stiamo costruendo e come ogni altra realtà, quando vuoi costruire qualcosa devi investire. Speriamo di riuscire a generare profitti il prima possibile. Spetta a noi capire come generare profitti. Abbiamo dei piani, ma dobbiamo essere in grado di metterli in pratica".

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