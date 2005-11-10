Una delle società più ambiziose e virtuose del panorama internazionale. Il Como non si ferma e prende continuamente appunti, spunti. Cerca di prendere idee da quelli che sono alcuni dei modelli, diversi, ognuno a modo suo, del calcio mondiale. Non è un caso se in queste ore il numero uno del Como, Mirwan Suwarso, si trova a Istanbul dal Galatasaray. Ospite del presidente Dursun Ozbek e dell'advisor George Gardi, il presidente dei lariani ha avuto modo di visitare lo stadio e le facilities e di scambiare idee e punti di vista sui rispettivi progetti.

Un modello lontano ma da cui prendere spunto

Il Como è una società molto diversa dal Galatasaray. Il calcio italiano lo è dal football turco, ma non per questo la società di Suwarso non lo considera un modello per la strada che ha scelto. Nella sua storia recente, infatti, il Gala con lo stesso Gardi ha portato a Istanbul alcuni dei migliori interpreti del calcio internazionale. Victor Osimhen ma pure Leroy Sané, Mauro Icardi, Rafael Leao, Dries Mertens e molti altri. Per questo, come riuscire a diventare un catalizzatore di grandi campioni, come essere un top team sia in patria che in Europa e anche come gestire le fortissime pressioni di un calcio come quello turco sono tutti elementi oggetto di studio per Suwarso.

Stringere rapporti internazionali

Non solo, chiaramente. Il Como è una società ambita da molti e viceversa vale per il Gala. I due club hanno rapporti ottimali, nell'ultima estate c'era in ballo la trattativa Davinson Sanchez tra le parti e presto, come detto dallo stesso Suwarso, le società svilupperanno i rapporti in ottica futura. "Venendo qui c'è da imparare", ha detto il presidente del Como. Chissà che questa non sia anche la base per una trattativa pesante nelle prossime sessioni di mercato...