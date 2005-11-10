A due giorni di distanza dalla quarta vittoria del Como in Champions League, il presidente Mirwan Suwarso ha fatto una capatina a Istanbul per andare a trovare il Galatasaray. Come testimoniato dalle foto diffuse dal club turco, il numero uno dei lariani ha conosciuto e intrattenuto dei dialoghi per delle collaborazioni future tra i due club, come spiegato dagli stessi protagonisti. Al leader dei biancoblù è stata consegnata anche una maglietta con nome e cognome, posando in foto direttamente con il presidente Dursun Aydin Ozbek.

L'accoglienza del padrone di casa

Il presidente del Galatasaray ha applaudito i progressi impressionanti del Como: "Il Como è un club di grande successo. È estremamente importante che in un tempo brevissimo siano saliti dalla 4ª Lega per prendere posto nella massima serie", ha esordito ai canali ufficiali del club turco. Quanto invece alle conversazioni avute con Suwarso: "Abbiamo condiviso tra noi le nostre esperienze. Abbiamo parlato di come abbiano percorso una distanza così lunga in così poco tempo". Con un annuncio importante che legherà i due club: "Nel periodo successivo svilupperemo i rapporti tra il Como e il Galatasaray. Abbiamo preso una decisione. Parlo del fatto che svilupperemo i nostri rapporti in prospettiva futura. In particolare in Italia e allo stesso tempo in Indonesia... Auguro loro successi".

Le parole di Suwarso

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha invece risposto: "Essere accolto qui dal presidente è per me davvero un grande onore. Il Galatasaray è un club con una storia così radicata. Il Como, invece, è un club che nelle coppe europee, e persino in campionato, è ancora in una fase in cui sta migliorando sé stesso e si sta abituando a questi livelli. Venendo qui speriamo di imparare molto sia dal presidente sia dai quadri dirigenziali delle squadre".