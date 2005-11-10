Il nome di Joshua Zirkzee è tornato puntualmente ad essere accostato ai club italiani in vista del mercato di gennaio. In particolare per due squadre che sono alla ricerca di un rinforzo lì davanti: il Napoli di Massimiliano Allegri ed il Como di Cesc Fabregas (leggi qui).

Le parole di Manna e quelle di Suwarso

Sia il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, che il presidente del Como, Mirwan Suwarso, hanno parlato ieri prima delle gare europee delle rispettive squadre. Il dirigente azzurro ha risposto così sul tema dell'ex Bologna, ai microfoni di Sky Sport: "Se tornerò a Manchester per Zirkzee? Ci sono tanti giocatori forti a Manchester, rimaniamo concentrati su quelli di stasera e pensiamo a fare punti".

Dribbling secco, emulato da Suwarso, che si è spinto anche oltre negando che ci sia la possibilità di centrare nuovi acquisti a gennaio: "Non abbiamo soldi per questo mercato, non arriva nessuno. Se ci sono prestiti possibili? Il programma è di non acquistare nessuno", ha detto.

La situazione per gennaio

Ma ci sarà da crederci? Fabrizio Romano dal proprio canale YouTube definisce "bugia bianca" quella di Suwarso, spiegando che il Como proverà a cogliere un'opportunità, ma chiaramente dipenderà dalle condizioni. Per esempio, qualora Zirkzee potesse uscire in prestito. Situazione simile per il Napoli, che monitora sia Zirkzee che Sebastiano Esposito.