Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions contro l'AEK Atene.

Il Como è quarto in classifica, chi lo avrebbe mai detto.

"E' troppo presto".

Lei dice sempre che non è giusto che il Como sia già dov'è, ma se siete lì lo meritate.

"Stiamo in Champions League e ci stiamo godendo questa esperienza".

Tutti pensano che arriverà un attaccante a gennaio viste le condizioni di Moise Kean.

"Non abbiamo soldi per questo mercato, non arriva nessuno".

Ci sono prestiti possibili?

"Il programma è di non acquistare nessuno".