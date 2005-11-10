Como, il presidente Suwarso: "Un attaccante a gennaio al posto di Kean? Non ci sono soldi"
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Marta Bonfiglio
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Oggi alle 20:37Serie A
autore Marta Bonfiglio
24.11.2026 20:37Serie A
Il numero uno del club parla prima del match di Champions, proiettandosi anche sulle mosse per il mercato di gennaio
© foto di www.imagephotoagency.it
Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions contro l'AEK Atene.
Il Como è quarto in classifica, chi lo avrebbe mai detto.
"E' troppo presto".
Lei dice sempre che non è giusto che il Como sia già dov'è, ma se siete lì lo meritate.
"Stiamo in Champions League e ci stiamo godendo questa esperienza".
Tutti pensano che arriverà un attaccante a gennaio viste le condizioni di Moise Kean.
"Non abbiamo soldi per questo mercato, non arriva nessuno".
Ci sono prestiti possibili?
"Il programma è di non acquistare nessuno".
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