Tacchinardi chiude a Vlahovic: "Juve, basta guardarsi indietro. Prenderei Kolo Muani e Sorloth"

Alessio Tacchinardi, storico ex centrocampista della Juve, è intervenuto ai taccuini di Tuttosport per parlare della possibilità che Dusan Vlahovic faccia un passo indietro rinnovando il suo contratto coi bianconeri. Questa la sua risposta: "Dico che mi sarei aspettato uno sforzo da parte sua per andare incontro alla società. Giustamente ognuno bada ai suoi interessi. Però penso che la Juve gli abbia già dato tanto sia a livello di prestigio che, soprattutto, di guadagno. Pensavo e speravo che lui se ne rendesse conto. Io personalmente darei vita a un ciclo nuovo in attacco. Prenderei Kolo Muani che ha già dimostrato di essere da Juventus, prenderei Sorloth che è un calciatore affidabile. E smetterei di guardarmi indietro, senza troppi rimpianti".

Poi, un commento sul nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali: "È una figura esperta e importante. Mi auguro che entri in società con personalità e autorevolezza. C’è bisogno di uomini affamati e ossessionati dalla vittoria. La Juve deve tornare ad essere così, purtroppo negli ultimi anni non lo è stata. Sia la società sia i giocatori devono dare sotto l’aspetto dell’ambizione".

Infine, un'ultima battuta sulla sciagurata stagione della truppa di Spalletti, culminata con la clamorosa esclusione dalla Champions League: "Quest’anno i calciatori sono stati tritati dal peso di giocare con il bianconero addosso. Devono arrivare giocatori e uomini adatti alla Juve, che siano campioni esperti o giovani affamati".