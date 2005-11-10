Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tacchinardi chiude a Vlahovic: "Juve, basta guardarsi indietro. Prenderei Kolo Muani e Sorloth"

Tacchinardi chiude a Vlahovic: "Juve, basta guardarsi indietro. Prenderei Kolo Muani e Sorloth" TUTTOmercatoWEB
Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 09:00Serie A

Alessio Tacchinardi, storico ex centrocampista della Juve, è intervenuto ai taccuini di Tuttosport per parlare della possibilità che Dusan Vlahovic faccia un passo indietro rinnovando il suo contratto coi bianconeri. Questa la sua risposta: "Dico che mi sarei aspettato uno sforzo da parte sua per andare incontro alla società. Giustamente ognuno bada ai suoi interessi. Però penso che la Juve gli abbia già dato tanto sia a livello di prestigio che, soprattutto, di guadagno. Pensavo e speravo che lui se ne rendesse conto. Io personalmente darei vita a un ciclo nuovo in attacco. Prenderei Kolo Muani che ha già dimostrato di essere da Juventus, prenderei Sorloth che è un calciatore affidabile. E smetterei di guardarmi indietro, senza troppi rimpianti".

Poi, un commento sul nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali: "È una figura esperta e importante. Mi auguro che entri in società con personalità e autorevolezza. C’è bisogno di uomini affamati e ossessionati dalla vittoria. La Juve deve tornare ad essere così, purtroppo negli ultimi anni non lo è stata. Sia la società sia i giocatori devono dare sotto l’aspetto dell’ambizione".

Infine, un'ultima battuta sulla sciagurata stagione della truppa di Spalletti, culminata con la clamorosa esclusione dalla Champions League: "Quest’anno i calciatori sono stati tritati dal peso di giocare con il bianconero addosso. Devono arrivare giocatori e uomini adatti alla Juve, che siano campioni esperti o giovani affamati".

Articoli correlati
Tacchinardi: "Carnevali ha sempre lavorato bene. Ora si cerchino giocatori da Juve"... Tacchinardi: "Carnevali ha sempre lavorato bene. Ora si cerchino giocatori da Juve"
Tacchinardi e le mosse della Juve: "Ok gli sforzi per rinnovare Yildiz, ma Locatelli... Tacchinardi e le mosse della Juve: "Ok gli sforzi per rinnovare Yildiz, ma Locatelli e McKennie..."
Juventus, Tacchinardi su Spalletti: "Io a cena con lui e Del Piero, gli ho detto... Juventus, Tacchinardi su Spalletti: "Io a cena con lui e Del Piero, gli ho detto che è speciale"
Altre notizie Serie A
Elezioni FIGC, Abete: "Per fortuna il presidente non ha il potere di Trump" TMWElezioni FIGC, Abete: "Per fortuna il presidente non ha il potere di Trump"
Abete o Malagò? Oggi il nuovo presidente della FIGC: come funzionano le elezioni TMWAbete o Malagò? Oggi il nuovo presidente della FIGC: come funzionano le elezioni
Atalanta-Juric, tra oggi e domani incontro per la risoluzione. Poi il tecnico firmerà... TMWAtalanta-Juric, tra oggi e domani incontro per la risoluzione. Poi il tecnico firmerà col Monza
Friedkin-Uefa, 9 giorni per risolvere i vincoli del Fai Play Finanziario: le due... Friedkin-Uefa, 9 giorni per risolvere i vincoli del Fai Play Finanziario: le due vie
C'è anche la Juve sulle tracce di Zaniolo: Carnevali può offrire Adzic o Cabal all'Udinese... C'è anche la Juve sulle tracce di Zaniolo: Carnevali può offrire Adzic o Cabal all'Udinese
Juventus, avanti tutta per Kessié: in settimana summit tra Carnevali e il suo entourage... Juventus, avanti tutta per Kessié: in settimana summit tra Carnevali e il suo entourage
Allegri, ci siamo: in 48 ore la firma con il Napoli. L'idea scenografica per la presentazione... Allegri, ci siamo: in 48 ore la firma con il Napoli. L'idea scenografica per la presentazione
Tacchinardi chiude a Vlahovic: "Juve, basta guardarsi indietro. Prenderei Kolo Muani... Tacchinardi chiude a Vlahovic: "Juve, basta guardarsi indietro. Prenderei Kolo Muani e Sorloth"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Nico Paz all’Inter, tutta la verità. Bastoni verso il Real. Maignan e Rabiot dicono addio al Milan. Juve italiana con Berardi, Frattesi e Liberali
Primo piano
Immagine top news n.0 Iraola, Rangnick e non solo: i 'no' che hanno fatto scegliere al Milan la via della riorganizzazione
Immagine top news n.1 Napoli, De Laurentiis: "Ecco cosa voglio dal nuovo tecnico. Ai tifosi prometto che saremo forti"
Immagine top news n.2 Milan, doveva essere rivoluzione, in 28 giorni è diventata una riorganizzazione. Ecco il nuovo assetto
Immagine top news n.3 Il Napoli di Allegri sta (finalmente) prendendo forma: c'è una grossa novità nello staff
Immagine top news n.4 La nuova dirigenza del Milan: Cardinale ha finalmente deciso (a sorpresa)
Immagine top news n.5 Secondo pareggio di fila per il Belgio, in 10 per mezz'ora: finisce 0-0 contro l'Iran
Immagine top news n.6 Su Cambiaso irrompe il Chelsea: dialogo aperto con la Juventus, c'è distanza tra domanda e offerta
Immagine top news n.7 La Spagna ritrova Yamal, mette a tacere le critiche e cala il poker: 4-0 all'Arabia Saudita
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Malagò vincitore annunciato, torna Mancini? Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni FIGC Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici e la Fiorentina che verrà. Rivoluzione ma anche conferme: il punto sul mercato
Immagine news podcast n.2 Il "modello Protti": ai giovani di oggi il ricordo del bomber di tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Parte il nuovo corso Atalanta. In arrivo 3 centrocampisti: occhi su Gaetano e Jashari
Immagine news podcast n.4 La situazione del Milan non inquieta solo i tifosi rossoneri. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Aquilani, Abate e Tedesco: chi può fare meglio il prossimo anno?
Immagine news Serie A n.2 Addio a Igor Protti. Il saluto di Tovalieri, Fuser, Gautieri e Mazzarri
Immagine news Altre Notizie n.3 Lazio, Gattuso potrebbe già mollare? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Elezioni FIGC, Abete: "Per fortuna il presidente non ha il potere di Trump"
Immagine news Serie A n.2 Abete o Malagò? Oggi il nuovo presidente della FIGC: come funzionano le elezioni
Immagine news Serie A n.3 Atalanta-Juric, tra oggi e domani incontro per la risoluzione. Poi il tecnico firmerà col Monza
Immagine news Serie A n.4 Friedkin-Uefa, 9 giorni per risolvere i vincoli del Fai Play Finanziario: le due vie
Immagine news Serie A n.5 C'è anche la Juve sulle tracce di Zaniolo: Carnevali può offrire Adzic o Cabal all'Udinese
Immagine news Serie A n.6 Juventus, avanti tutta per Kessié: in settimana summit tra Carnevali e il suo entourage
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Tre club di Serie C mettono nel mirino Esposito: ma il Benevento vuole valutarlo in ritiro
Immagine news Serie B n.2 Samp è ancora contestazione. I tifosi: "Assenza di programmazione e competenza. Tutti a Bogliasco"
Immagine news Serie B n.3 Padova, avventura al capolinea per il 'Papu' Gomez: per il club è fuori dai piani
Immagine news Serie B n.4 Cesena, continua il casting per l'allenatore: e c'è chi sogna il ritorno di Castori
Immagine news Serie B n.5 Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: per il Cesena spunta Evani, per la Samp Corradi
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Leone andrà via a parametro zero. Sulle sue tracce c'è il Pisa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, l'azzardo della società: rinnovo a un ds che ha speso senza mai sfiorare la B
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: a Livorno avanza Pascali. Ampia scelta a Caserta
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Valente corteggiato dai campioni di Svizzera: ma c'è ottimismo sulla permenenza
Immagine news Serie C n.4 Montervino: "Al pubblico di Salerno la B sta stretta, figuriamoci la C. Spero risalga"
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, c'è Fischnaller nel mirino per l'attacco: 20 gol il suo biglietto da visita
Immagine news Serie C n.6 Catania, per la panchina cresce l'ipotesi Longo. In calo le quotazioni di De Giorgio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Germania-Costa d'Avorio, tedeschi a caccia della qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Brasile-Haiti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Croazia, esordio già decisivo per il girone?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Goldoni: "Non so cosa farò in futuro. Stravedo per Giada Greggi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Milan blinda Estevez Ogalla: il portiere classe 2002 ha rinnovato fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia può guardare con fiducia al Mondiale brasiliano: l'urna di Nyon è stata benevola
Immagine news Calcio femminile n.4 La Bielorussia sulla strada dell'Italia. Grigorov e Linnik: "Non sarà facile, ma lotteremo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin dopo i sorteggi: "Mondiale è un grande sogno. Lo vogliamo con tutte noi stesse"
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan, prosegue l'avventura dell'olandese Bakker in panchina: ha firmato il rinnovo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Carlo Ancelotti, da Reggiolo al tetto del mondo: la storia di Mister Semplicità Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 22 giugno 2023, Edin Dzeko da finalista di Champions al biennale con il Fenerbahce
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo L del Mondiale 2026
Newsticker
21/06 Spagna‑Arabia Saudita, monologo della Roja: Yamal illumina Atlanta
21/06 Il calcio italiano al voto per eleggere il nuovo presidente della Figc
21/06 La Germania vince in rimonta con la Costa d’Avorio. Olanda e Giappone a valanga
21/06 Usa e Iran (e non solo): quando il calcio diventa il crocevia tra guerra e pace
20/06 Dalla Fifa in 10 anni investiti 5 miliardi per lo sviluppo del calcio globale