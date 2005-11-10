Tacchinardi: "Juve, fai un sacrificio per il Dibu Martinez e prendi il toro Kessié in mediana"

Alessio Tacchinardi consiglia la Juve. Intervistato da Tuttosport, l'ex centrocampista bianconero ha fatto una sorta di lista della spesa per il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, a partire dal portiere che sostituirà Di Gregorio e Perin come titolare:

"Devono prendere un portiere carismatico. E in questo voglio essere chiaro: occorre fare dei sacrifici per il Dibu Martinez. Questo è uno che ti fa la differenza anche solo con l’atteggiamento. Dietro ci vogliono giocatori di personalità, perché a livello caratteriale sono tutti abbastanza piatti. Kelly e Bremer hanno dimostrato di essere dei buoni giocatori, ma poco carismatici. Lucumí in questo senso non mi dispiacerebbe".

Poi, lo sguardo si sposta anche a centrocampo, col nome dell'ex rossonero Franck Kessié da attenzionare seriamente: "La Juve ha bisogno di rafforzarsi anche in mediana. In quel reparto si continua a soffrire terribilmente. Purtroppo sono stati fatti tanti errori sul mercato, non solo nella passata stagione. Koopmeiners è un altro giocatore che doveva dare qualcosa ma non c’è riuscito. La Juve si è presa una grossa responsabilità a rinnovare Locatelli per così tanti anni. E quindi in mezzo al campo ora devi prendere un rinforzo completamente diverso dall’ex Sassuolo perché Thuram non è salito di livello. Sto guardando con attenzione Kessie al Mondiale e mi è piaciuto molto. È un bel toro".