Taremi ha deciso: pronto a rinunciare al 15% sulla sua cessione pur di andare al Milan

Mehdi Taremi ha fatto capire di volere solo il Milan. L'attaccante iraniano, insieme al suo entourage, sta forzando la mano con il Porto per approdare in Serie A e addirittura in patria parlano di un possibile viaggio da parte di emissari del club rossonero in Portogallo. L'obiettivo è dialogare con lo storico presidente Pinto da Costa e abbassare le sue richieste per il cartellino del centravanti.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'alleato più importante è proprio il calciatore, che ha diritto al 15% della cifra della sua futura rivendita e che potrebbe rinunciare all'incasso per agevolare la conclusione dell'operazione. Il classe '92 ce la sta mettendo davvero tutta, anche ieri c'è stato un incontro per cercare di forzare la mano, il resto lo dirà il tempo.