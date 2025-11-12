Thiaw: "Il Newcastle ci aveva provato già 2 volte con il Milan. Ibra? Lo sento spesso"

L'ex difensore del Milan, oggi al Newcastle, Malick Thiaw, ha rilasciato una intervista a Sky Sports in Germania per parlare della sua convocazione con la Nazionale tedesca e si è soffermato anche sul recente trasferimento dall'Italia all'Inghilterra.

Il centrale ha confermato che già prima dell'estate il Newcastle con Howe avesse già fatto dei tentativi per portarlo in Premier: "Tre tentativi di Howe per portarmi al Newcastle? Certamente, è così. C'era già stata una discussione in primavera e non solo, ma quest'estate è diventata molto più concreta rispetto agli anni precedenti. Ho anche parlato con Eddie Howe, che mi ha spiegato i suoi piani per me e dove mi vedeva giocare. In base a ciò, ho deciso per il Newcastle. Penso che sia stata la decisione giusta".

Nel corso dell'intervista ha ammesso di avere un rapporto costante con Zlatan Ibrahimovic: "Se gli parlo spesso? Sì, molto spesso. È una persona che esprime chiaramente la sua opinione ed è molto chiaro su ciò che pretende. Ti elogia anche, ma è più il tipo che vuole spingerti a migliorare. Ecco perché ha avuto così tante conversazioni con me".

Poi sulla scelta per la Germania nonostante la sua tripla cittadinanza (Germania, Senegal, Finlandia): "La mia priorità è sempre stata giocare per la Germania. Tuttavia, ho ascoltato anche i piani di Senegal e Finlandia. Dato che non faccio parte della DFB da due anni, ho mantenuto i contatti con le altre due nazioni. Tuttavia, ho chiarito fin dall'inizio che la Germania è sempre la mia priorità e che, se avessi ricevuto una chiamata da lì, avrei giocato volentieri per la Germania".