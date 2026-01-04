Re degli autogol al Milan, bomber a sorpresa a Newcastle: Thiaw è già a 3 reti in Premier

Malick Thiaw protagonista oggi pomeriggio con la maglia del Newcastle. Il difensore tedesco ha segnato la rete del 2-0 definitivo col quale i Magpies hanno battuto il Crystal Palace, trovando la seconda vittoria consecutiva.

Si tratta del terzo gol stagionale per il giocatore, al suo primo anno in Inghilterra. In precedenza Thiaw aveva realizzato una doppietta, lo scorso 29 novembre, nella partita vinta per 1-4 sul campo dell'Everton.

Arrivato dal Milan per 40 milioni nella scorsa sessione di mercato, Thiaw è stato fin qui impiegato in 26 occasioni, 24 delle quali da titolare. E ha trovato delle doti realizzative che al Milan non si sono mai viste: in rossonero infatti, Thiaw aveva segnato un solo gol in 85 presenze, spalmate in tre anni. Si era distinto, semmai, per le autoreti, ben quattro di cui tre la stagione passata: due contro il Torino (andata e ritorno) e una contro la Fiorentina.