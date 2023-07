Thiaw: "Non mi dimenticherò il primo gol con il Milan. Saremo pronti per il campionato"

Malick Thiaw, difensore del Milan ha parlato in zona mista dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Juventus a Los Angeles, con il difensore che aveva aperto la sfida con un gol di testa su assist di Theo Hernandez. Mattatore della sfida anche perché ha poi servito una sponda per la seconda rete del Milan realizzata da Olivier Giroud. Thiaw è stato intervistato al termine della partita con le sue parole che sono state riportate dal club rossonero sul proprio profilo Twitter, a partire dal sul primo gol (non ufficiale) con il Milan: "Sono molto contento di aver segnato il mio primo gol con il Milan. Il primo gol è sempre speciale e non penso che me lo dimenticherò. Sono felice".

Che partita è stata? Come si sente?

"Non è molto che ci alleniamo, perché avendo giocato in Nazionale abbiamo fatto delle vacanze più lunghe ma siamo ancora in pre campionato e possiamo ancora migliorare la nostra condizione. Certo, non siamo ancora al 100% ma abbiamo tempo per essere pronti alla prima di campionato".

Le parole di Pioli.

Anche il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato dopo la partita contro la Juventus: "Non è un passo indietro rispetto alla sfida con i Blancos. Chi ha cominciato la partita oggi si allena soltanto da sette giorni. In costruzione cerchiamo di leggere gli spazi che ci lasciano, di variare per avere il dominio della partita. Pulisic? La sua condizione fisica sta migliorando, sono solo due settimane che lavoriamo. Può giocare a destra, sinistra o sulla trequarti, è intelligente e ha qualità".