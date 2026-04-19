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Thuram entra e segna subito: testata vincente, Juventus-Bologna 2-0 al 57'

Thuram entra e segna subito: testata vincente, Juventus-Bologna 2-0 al 57'TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:06Serie A
Pierpaolo Matrone

La Juventus raddoppia nel match interno contro il Bologna grazie alla rete di Khephren Thuram, che con un terzo tempo perfetto batte Ravaglia per il 2-0 al 57'. Il centrocampista francese era subentrato all'intervallo a Holm: dopo 12 minuti trova subito la rete sull'assist di McKennie.

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