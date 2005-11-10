TMW Juventus, Thuram out per l'amichevole col Basilea: ancora non si è mai allenato in gruppo

Khephren Thuram continua a portarsi dietro i problemi al ginocchio, con la sindrome femoro-rotulea che non sembra passare. Il centrocampista francese della Juventus si è presentato in anticipo sulla convocazione, nei giorni scorsi alla Continassa. Ma fino a questo momento l'ex Nizza non si è mai allenato sul campo insieme al resto dei compagni.

L'idea della Juventus è quella di utilizzare la massima cautela nel trattare il problema del giocatore, da qui la scelta da parte di Luciano Spalletti e del suo staff di non convocarlo per la prima uscita stagionale, l'amichevole col Basilea in programma dopodomani, sabato 18 luglio, alle ore 15.30. Da valutare poi il suo coinvolgimento anche nella tournée fra Cina e Australia delle prossime settimane, con la Juventus che prenderà una decisione in base alle evoluzioni.