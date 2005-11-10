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Il tifoso laziale Abodi: "Petizione contro Lotito? Non l'ho firmata perché sono ministro"

Il tifoso laziale Abodi: "Petizione contro Lotito? Non l'ho firmata perché sono ministro"TUTTOmercatoWEB
Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 17:55Serie A

Nel corso del suo intervento a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, notoriamente tifoso della Lazio, ha commentato il momento della società del presidente Claudio Lotito: “Eh, come sta andando… Sono appassionato intimamente ma, anche in questo caso, visto il ruolo, devo cercare di contenermi”.

Non ha firmato la petizione contro Lotito?
“No, non l’ho firmata. Perché sono ministro. Altrimenti non lo so. Però sono un abbonato, tribuna Tevere”.

Rifarà l’abbonamento? È un tema per molti tifosi…
“Sono sotto spese, devo fare economia e devo fare delle scelte”.

Le piacerebbe che vendesse?
“È una società quotata, non posso parlarne. A me piacerebbe una società in salute, anche nell’empatia e nel rapporto con la comunità”.

Però Lotito negli anni qualcosa ha fatto.
“Sicuramente sì. Abbiamo anche vinto diversi trofei, perché si vince insieme. Non è tutto in un segno il giudizio. Però, se nel calcio levi il cuore è una parte importante”.

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