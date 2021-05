tmw Douglas Costa-Gremio: contatti positivi con la Juve, operazione in dirittura d’arrivo

Avevamo raccontato come quella di oggi sarebbe stata una giornata campale per decidere le sorti del passaggio di Douglas Costa al Gremio. E così è stato. Le parti sono entrate in contatto fra loro per risolvere nel minor tempo possibile la questione (il mercato in Brasile chiude il prossimo 23 maggio) e il dialogo è stato positivo con la volontà di chiudere l’operazione entro l’inizio della prossima settimana. Douglas Costa lascerà la Juve risolvendo l’ultimo anno di contratto da 6 milioni netti più bonus e tornerà al club che ha lasciato 11 anni fa per spiccare il volo verso l’Europa. Quel Gremio con il quale due giorni fa ha trovato l’accordo sul legame che gli consentirà di rientrare in patria.