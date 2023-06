tmw Affaire Frattesi, dopo un lungo colloquio Marotta-Carnevali è arrivato l'agente a Rimini

vedi letture

A Rimini è andato in scena questo pomeriggio un lungo confronto tra Giuseppe Marotta e Giovanni Carnevali per fare il punto sul possibile trasferimento in nerazzurro di Davide Frattesi, un passaggio per ora bloccato dalla non chiusura della trattativa di Brozovic all'Al Nassr. Le parti stanno discutendo per trovare la quadra e in questi minuti è arrivato a Rimini anche il centrocampista di Frattesi, Giuseppe Riso.