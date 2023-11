tmw Lazio, rifinitura in corso a Formello: quattro assenti. Domani la sfida contro il Celtic

Allenamento in corso per la Lazio alla vigilia della sfida contro il Celtic, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Non sono presenti alla seduta odierna Alessio Romagnoli, Nicolò Casale e Mattia Zaccagni, calciatori non in grado di prender parte alla sfida di domani. Assente anche Ivan Provedel che, però, dovrebbe regolarmente scendere in campo domani.



La notizia dell'assenza di Romagnoli, Casale e Zaccagni l'aveva già annunciata Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione del match: "Zaccagni è fuori, così come Romagnoli. Casale in miglioramento, ma ancora non è pronto per giocare le partite. Sta meglio Rovella, oggi facciamo l'ultimo allenamento e poi tireremo le somme"