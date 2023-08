tmw Milan, fiducia in Bartesaghi nel ruolo di vice Theo: il classe 2005 verrà trattenuto

Il Milan si prepara a vivere l'ultima settimana di calciomercato andando alla ricerca delle ultime occasioni, ma per quel che riguarda la corsia mancina di difesa, per il ruolo di vice Theo Hernandez, la volontà del club rossonera è quella di dare fiducia a Davide Bartesaghi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, nel ruolo di terzino sinistro la società di via Aldo Rossi ha deciso di trattenere il il difensore classe 2005 ed è a questo punto difficile un altro innesto in quella posizione.

Capitolo attaccante.

Tutte le forze del Milan saranno dunque concentrate nell'obiettivo legato all'attacco, con la dirigenza che continuerà a guardarsi intorno per capire se si potrà presentare qualche opportunità in modo da regalare a Stefano Pioli il decimo colpo dell'estate, quello relativo al ruolo di vice Giroud. Soltanto successivamente verrà dato l'ok alla cessione in prestito al Monza di Lorenzo Colombo, che in caso contrario potrebbe restare alla corte del tecnico italiano.

Le parole di Galliani.

Nella giornata di oggi, proprio in merito all'operazione che potrebbe portare Colombo al Monza, l'amministratore delegato dei brianzoli, Adriano Galliani, ha affermato: "L'obiettivo principale resta Lorenzo Colombo del Milan. Vediamo, noi siamo sul ragazzo da tempo. Se il Milan prenderà un altro attaccante, arriverà da noi. La formula non l'abbiamo ancora discussa".