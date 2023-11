tmw Milan, Loftus-Cheek in gruppo. Anche Camarda con la prima squadra

L'infortunio di Noah Okafor ha complicato molto i piani di Stefano Pioli in vista della gara contro la Fiorentina in programma per sabato sera, ma arriva comunque una buona notizia per il tecnico del Milan dall'allenamento di oggi. Ruben Loftus-Cheek è infatti tornato a lavorare interamente con il resto del gruppo, con il centrocampista che è dunque completamente recuperato per la sfida contro i viola di San Siro. A questo punto è probabile che l'inglese possa partire dal primo minuto, con l'allenatore rossonero che potrebbe utilizzarlo anche sulla trequarti alle spalle della prima punta nel 4-2-3-1.

Camarda in prima squadra.

Per il secondo giorno consecutivo Francesco Camarda si è allenato con la prima squadra, visto che con le tante assenze nel reparto offensivo potrebbe rientrare nella lista dei convocati per la Fiorentina.

Chance per l'ex.

Vista la squalifica di Olivier Giroud, espulso nella gara contro il Lecce prima della sosta per proteste, si fa a questo punto sempre più probabile la possibilità che Stefano Pioli possa impiegare Luka Jovic dal primo minuto, in quella che sarebbe una presenza da titolare da ex per il serbo, dopo l'addio alla Fiorentina durante l'ultimo giorno di calciomercato estivo. Il Milan dovrà poi fare a meno anche di Rafael Leao, infortunato, per un reparto offensivo che sarà dunque decimato, nonostante il ritorno in gruppo di Christian Pulisic, che partirà dal primo minuto, come anche Chukwueze.