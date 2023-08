tmw Milan, Taremi sempre più lontano. Si valutano alternative, ma è corsa contro il tempo

Mehdi Taremi è sempre più lontano dal Milan. Dopo la brusca frenata delle ultime ore, con la richiesta elevata di commissioni da parte degli agenti che hanno di fatto stoppato la trattativa tra i rossoneri e il Porto, l'operazione è praticamente saltata, e a meno di clamorosi colpi di scena l'attaccante non arriverà alla corte di Stefano Pioli.

Le alternative.

A questo punto il Milan, che aveva comunque in testa l'idea di aver praticamente chiuso per l'iraniano, deve cercare un'alternativa, ma a meno di due giorni dalla fine del calciomercato la cosa non sarà semplice. Il tempo stringe e quella della dirigenza rossonera sarà una vera e propria corsa, per provare a regalare a Stefano Pioli un giocatore da mettere in campo in alternativa a Olivier Giroud.

Il Monza attende.

In tutto questo non è da sottovalutare l'ipotesi che possa restare Lorenzo Colombo, che è comunque promesso sposo del Monza. Il club brianzolo aspetterà fino all'ultimo minuto di mercato, ma se il Milan non riuscirà a prendere un altro attaccante rischia davvero di restare a bocca asciutta. Sono ore decisive sotto tutti i punti di vista, sia in entrata che in uscita in casa rossonera, con il gong di fine calciomercato che suonerà alle 20 di domani, 45 minuti prima dell'inizio della gara del Diavolo contro la Roma all'Olimpico.