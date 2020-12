tmw news Inter, la grande attesa. La rabbia dei tifosi del Torino

Tanti temi nel corso del TMW News di oggi. Dalla viglia dell'Inter che se la vedrà in Champions con lo Shakhtar in una partita fondamentale per poter andare avanti, al campionato in corso. Si parla della Fiorentina e del pareggio di ieri col Genoa (in collegamento con noi ci sarà giulio Dini) ma anche del Torino e delle sue difficoltà. Ne discuteremo con Giancarlo Camolese e ci soffermeremo pure sulla contestazione di oggi dei tifosi granata.

