tmw Torino, allenamento a porte aperte al Filadelfia: 300 tifosi. Assenti Karamoh e Ilic

Allenamento a porte aperte al Filadelfia per il Torino di Ivan Juric, dopo il pareggio per 1-1 di ieri contro il Sassuolo. Circa 300 tifosi presenti, con tanti bambini del settore giovanile. Ancora assenti Ilic e Karamoh così come Vieira.