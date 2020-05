tmw Türkyılmaz: "Brescia, innesti sbagliati hanno rovinato lo spogliatoio. Bologna, che ricordi"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatowe.com Kubilay Türkyılmaz ha parlato delle sue ex squadre bologna e Brescia. Dei lombardi ha detto: "Credo che se la squadra fosse rimasta quella dell'anno scorso adesso sarebbe in un'altra posizione. Certi innesti hanno rovinato l'ambiente e lo spogliatoio. Era una formazione motivata e e che viaggiava bene ma credo che certi giocatori, senza far nomi Balotelli, abbiano rovinato l'armonia"

Di Brescia cosa ricorda?

"Innanzitutto il presidente Corioni. E poi la zona della Franciacorta. Come città non mi è piaciuta molto e poi il rapporto con Mazzone non è mai decollato. Non mi vedeva. E' molto strano da spiegarsi, mi diceva che dopo Baggio ero il più forte di tutti ma poi non mi faceva mai giocare. Bisognerebbe chiederlo a lui".

A Bologna invece si è trovato benissimo...

"Sì, è una città che ti resa nel cuore, ti leghi alla gente. Ricordo ancora che quando arrivai al Bologna tutti, compresi i miei compagni, mi parlavano come se fossi uno straniero. Della serie: 'Tu venire qui, tu andare là'. Non sapevano che qui in Svizzera parliamo italiano. Io mi divertivo ad assecondarli, facendo finta di capirli poco. E' rimasto un aneddoto curioso, ne sanno ancora qualcosa Renato Villa e Poli. Il ricordo triste è invece legato ad Andrea Pazzagli che adesso non c'è più. Ero molto legato a lui. E poi mi è dispiaciuto molto andare via, ma purtroppo arrivò il fallimento".