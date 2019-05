Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Al terzo posto c'è l'attaccante del Bologna, Rodrigo Palacio

TERZO POSTO - RODRIGO PALACIO

Bologna - Media Voto: 6,46

Da attaccante completo a regista offensivo. Perché Rodrigo Palacio in questa stagione più che un centravanti, pur occupandone il ruolo, ha agito da vero e proprio deus ex machina per l'attacco, lasciando poi le incombenze alle incursioni dei centrocampisti, oppure ai movimenti delle ali come Sansone e Orsolini. Le tre reti non danno giustizia alla continuità di condizione, praticamente strepitosa per tutta la stagione. Era l'unico, anche con Filippo Inzaghi, a raggiungere sistematicamente un'ottima sufficienza. Tre insufficienze, pochissimi 6, una sfilza di ottime prestazioni.