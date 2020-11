TOP 100 TMW - Un gol ogni 54 minuti: Muriel è 3°. Perché non gioca di più?

vedi letture

Prosegue anche oggi la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Al terzo posto troviamo Luis Muriel.

Di lui si è sempre parlato in termini di genio e sregolatezza. In realtà i numeri da quando è all'Atalanta, e più in particolare quelli relativi a questo avvio di stagione, raccontano un'altra verità. Perché Luis Muriel, riserva dell'Atalanta, quando scende in campo sa sempre come fare la differenza. Spacca le partite e segna con una continuità incredibile: 4 reti in 217 minuti, ovvero un gol ogni 54 minuti.

Numeri da grande bomber, che però quasi sempre viene impiegato solo a gara in corso. Numeri che non raccontano tutto perché, ad esempio, contro l'Inter il suo ingresso a 17 minuti dalla fine è stato determinante per ottenere il pareggio finale, pur senza segnare. Gasperini, perché non gioca di più?

I numeri di Muriel in questo avvio di stagione

Serie A

6 presenze, 4 gol e due assist. 217 minuti giocati

Champions League

3 presenze e un gol. 133 minuti giocati

I voti di TMW in campionato

Torino-Atalanta 7.5

Lazio-Atalanta s.v.

Atalanta-Cagliari 7

Napoli-Atalanta s.v.

Crotone-Atalanta 7.5

Atalanta-Inter 6.5

Media voto: 7.13

