TOP NEWS ore 17 - Gravina: "Bene ripartire il 18/5", la FIFA propone cinque cambi

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Hellas Verona, per l'attacco rispunta l'olandese De Wit. Due anni fa fu vicino al tesseramento

Emergenza Coronavirus. I controlli nel weekend: domenica 8.000 denunciati

Milan, chieste informazioni per Jovic ma il preferito resta Boadu

Kluivert: "Meglio vincere l'Europeo con l'Olanda che la Champions con la Roma"

Emergenza Coronavirus. Fontana: "L'obbligo delle mascherine deve rimanere"

Inter, Kean nel mirino ma con riserve sul carattere. Rispunta anche Aubameyang

Roma, il Lipsia chiede uno sconto del 50% per Schick e l'agente è pronto a mediare

Torino, fissato un incontro con Raiola per parlare di Bonaventura e Izzo

Sassuolo, certi i riscatti di Toljan e Haraslin. Per Romagna e Boga serve rinegoziare

Fonseca: "Mkhytaryan deve restare a Roma e dello Shakhtar vorrei un paio di giocatori"

La FIFA: "Proporremo i 5 cambi all'IFAB. Ci preoccupa la frequenza delle partite al rientro"

Scontro sulla tv: Spadafora pensa a gare in chiaro. Ma i diritti sono delle pay tv

LIVE TMW - Emergenza Coronavirus. Gravina: "Pronti a rivedere il protocollo per ripartire il 18"

Rivedi Conte sulla ripresa dei campionati: "Valuteremo se ci saranno le condizioni"

ESCLUSIVA TMW - La Russa: "Il calcio riprenda, assurdo fare distinzioni per categorie"

Lazio, Parolo: "Il nuovo decreto ci penalizza. Qualcuno non vuole far ripartire la Serie A"

Mano tesa di Gravina a Spadafora: "Condizioni poste dal Governo ci consentiranno di ripartire"

Lazio, Tare: "C'è in ballo tutto il sistema: Inter, Juve e Milan devono prendere posizione"

Ag. Fabian Ruiz: "Informeremo il Napoli in caso di offerte concrete. Ne parleremo a fine stagione"

Tra calcio e tv si va verso la rottura: la Lega fa fronte comune con Germania e Spagna