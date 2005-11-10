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Torino, per le corsie laterali c'è lo scozzese Nathan Patterson: arriva a titolo definitivo
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Nuova avventura in Italia per il terzino classe 2001, che lascia l'Everton per iniziare una nuova avventura in maglia granata.
C'è anche un rinforzo sulle corsie laterali per il Torino. I granata hanno infatti appena depositato in Lega il contratto del terzino scozzese classe 2001 Nathan Patterson, proveniente dall'Everton a titolo definitivo.
Lo si apprende dai canali ufficiali della Lega Serie A.
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