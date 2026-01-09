Dall'Inghilterra: Lazio e Bologna si muovono per Patterson dell'Everton
Il futuro di Nathan Patterson potrebbe presto tornare a intrecciarsi con il calcio di Serie A.
Il terzino destro scozzese dell’Everton, stando a quanto riportato da SkySports UK, sarebbe finito nel radar di Lazio e Bologna, con l’interesse che si estende anche alla Liga, dove il Siviglia valuta un affondo già nella finestra di gennaio.
Il club inglese non chiude alla possibilità di una cessione temporanea, ma ogni decisione sarà legata alle esigenze di rosa. L’Everton potrebbe infatti trattenere Patterson almeno fino al rientro dei giocatori impegnati in Coppa d’Africa e, parallelamente, lavorare all’arrivo di un nuovo esterno destro prima di dare il via libera all’operazione.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
2 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile