Ufficiale Torino, D'Aversa non sarà il tecnico dei granata nella prossima stagione: il comunicato

Roberto D'Aversa non sarà il tecnico del Torino nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato il club granata con il seguente comunicato: "Il Torino Football Club e Roberto D’Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro. La Società saluta D’Aversa e tutti i suoi collaboratori augurando il meglio nel proseguimento della loro carriera".

Non è bastato dunque alò tecnico il raggiungimento della salvezza, con tranquillità, nella seconda parte della stagione che si è appena conclusa, quando subentrò in un momento molto complicato per i granata a Marco Baroni. Adesso si attende soltanto l'ufficialità dell'arrivo di Ignazio Abate sulla panchina del Toro, dopo l'addio alla Juve Stabia arrivato poche ore fa.