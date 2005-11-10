Torino, Petrachi: "D'Aversa avrebbe meritato la conferma, ma volevo un tipo di calcio diverso"

Il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha spiegato, in conferenza stampa, la scelta di affidare la panchina ad Ignazio Abate e di separarsi da Roberto D'Aversa dopo la salvezza raggiunta la scorsa stagione:

Il presidente ha delegato me per presentare Abate. Ringrazio innanzitutto D'Aversa, è doveroso perché ha fatto un lavoro incredibile. Tutto sommato avrebbe meritato la conferma, ma c'era il mio desiderio di cambiamento: volevo fare un calcio diverso, più come piace a me, cercando di lavoro sui giovani e portando freschezza.

Abate ha dimostrato di avere idee e capacità importanti. Condivido in pieno le sue idee, il passaggio è stato obbligato per andare in una direzione. Conoscete il suo percorso, è partito dai giovani. Non ha mai fatto la Serie A, ma sono convinto che possa ritagliarsi uno spazio importante. Ora mi aspetto che si possa iniziare un nuovo percorso. C'è voglia di cambiamento in me da quando sono tornato a gennaio"