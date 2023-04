Torino, Juric chiede i riscatti di Miranchuk e Lazaro. Per l'attacco all-in per Nzola

Va oltre il termine dell'attuale stagione la prospettiva del Torino targato Ivan Juric. Come riporta Tuttosport il tecnico croato avrebbe messo come primari i riscatti di Aleksey Miranchuk dall'Atalanta e Valentino Lazaro dall'Inter, così come appare fattibile la permanenza di Andrew Gravillon.

Per quanto riguarda gli obiettivi di mercato, le attenzioni sono puntate sull'attacco, con Mbala Nzola dello Spezia in pole position.