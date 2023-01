Torino, Juric non scioglie i dubbi sul rinnovo: lo cercano due club inglesi e il Wolfsburg

Almeno tre club europei monitorano la situazione contrattuale di Ivan Juric. Come riporta Tuttosport, la campagna acquisti invernale del Torino influirà in modo importante sulla decisione del tecnico croato, attualmente sospeso fra il rinnovo del suo accordo coi granata e l'addio in cerca di nuove avventure. In attesa del summit con Vagnati e Cairo a fine mercato - si legge sul quotidiano - sull'allenatore oggi ci sono Wolfsburg in Germania e Nottingham e Southampton in Inghilterra.