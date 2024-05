Ufficiale Nottingham Forest, l'ex Torino Ola Aina rinnova fino al 2025: "Sono davvero felice"

Ola Aina rinnova con il Nottingham Forest. Come fa sapere il sito ufficiale del club inglese, il Forest ha annunciato di aver esercitato la clausola presente nel contratto del giocatore per prolungare l'intesa di un anno dell'ex Torino

"Sono stato davvero felice del tempo trascorso qui al Forest, i tifosi sono stati fantastici. Non vedo davvero l'ora di vedere cosa riserva il futuro", ha detto il nigeriano, arrivato in Premier League la scorsa estate a parametro zero.