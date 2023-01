Torino, Juric: "Se vogliamo fare passi avanti dobbiamo imparare a vincere queste gare"

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 1-1 all'Arechi contro la Salernitana: "Ci siamo presentati tante volte a tu per tu con il portiere, ci è mancata qualità e abbiamo avuto sfortuna con i pali. dovevamo avere più cattiveria e lucidità. Abbiamo fatto una partita eccellente per tante cose, specialmente nel primo tempo, ma per fare altri passi in avanti però queste gare vanno vinte. In Coppa Italia contro il Milan ci aspetta una partita dove dovremo essere perfetti. Dobbiamo continuare così ed essere più cinici. Sul gol loro poi dovevamo gestire meglio la palla".