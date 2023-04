Torino, Juric: "Siamo in zona grigia, non abbiamo le capacità per fare qualcosa in più"

Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga contro la Roma. "Abbiamo regalato subito un gol come contro il Napoli, non puo' succedere. Abbiamo avuto qualche palla gol, non siamo riusciti a segnare contro una Roma che si e' chiusa e ci aspettava. I regali si pagano. Questa e' la nostra realtà, la squadra sta dando abbastanza. Mancano nove partite, bisogna entrare meglio nelle partite e con più fame di portare il risultato a casa. Non siamo ancora abbastanza forti per pensare ad altre posizioni".

Mancano i gol degli altri reparti?

"I piazzati li battiamo male, i saltatori hanno poca fame nel fare gol. I piazzati ci penalizzano tanto, pensiamo alla Roma che ha vinto tante partite sui piazzati ma non ci sono le caratteristiche dei giocatori e non ci consentono di fare gol su angoli anzi li abbiamo presi. Puoi fare sei-sette punti l'anno in quel modo e non ci stiamo riuscendo".

Questa sconfitta rischia di portare il Torino in quella zona grigia?

"Siamo in zona grigia, va bene che siamo qui e non più sotto. E' normale che vogliamo fare di più, ma in questo momento non abbiamo le capacità di fare qualcosa in più".

Che vi siete detti con Belotti?

"Grandissimo ragazzo, rimane uno splendido ragazzo che ha dato tanto al Torino. Era giusto salutarsi bene. Pensavo sinceramente che potesse giocare dall'inizio".