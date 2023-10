Torino, Juric: "Vlasic? Sembra tutto a posto. Per Schuurs sensazioni negative"

Al termine di Torino-Inter, gara valida per il nono turno del campionato di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da Toronews.net: "Vlasic sembra tutto a posto. Le sensazioni per Perr sono negative, si vede domani con la risonanza ma non siamo tranquilli"

Quanto ha impattato l'infortunio di Schuurs psicologicamente sulla squadra?

"Abbiamo una mancanza di giocatori in difesa. Abbiamo fuori dall'inizio Djidji, Zima convive con il dolore a ginocchio, Buongiorno era fuori. Tameze ha giocato come centrale nella difesa a quattro oggi con Schuurs, loro due hanno fatto molto bene, non abbiamo subito quasi niente finché c'erano loro due. Sazonov ha grande grinta e voglia di imparare, ma ci va tanto lavoro per arrivare a quel livello"

Ora diventa fondamentale la gara contro il Lecce...

"Ci sono momenti di difficoltà. E' la prima volta in questi due anni e mezzo, bisogna ricompattarsi e stringere i denti. Oggi la squadra fino al primo gol mi è piaciuto tanto, giocando con spirito e gioco. Tutti hanno dato il massimo fino alla fine, speriamo sia di buon auspicio. Prepariamo bene la prossima, cercheremo di rialzarci subito. Il campionato è ancora lungo"

Un commento su Tameze?

"C'è gente che ha un attaccamento alla causa per niente difficile. Oggi ha fatto il difensore centrale nella difesa a quattro e ha fatto una partita stupenda. In questi momenti serve gente così con il suo spirito. Speriamo siano solo crampi i suoi a fine partita"