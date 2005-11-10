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Torino, idea Batista Mendy: c'è anche il Trabzonspor da battere

Torino, idea Batista Mendy: c'è anche il Trabzonspor da battere TUTTOmercatoWEB
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 18:08Serie A
Il Torino segue Batista Mendy, mediano francese ai margini del Trabzonspor: sulle sue tracce anche Werder Bremen e Villarreal

Il Torino guarda in casa Trabzonspor per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dal portale turco Ajansspor, il club granata segue con interesse Batista Mendy, mediano francese classe 2000 rimasto ai margini del progetto tecnico del club turco, escluso dal ritiro estivo e non incluso nei piani della nuova stagione.

Il Werder Bremen fa sul serio

Secondo quanto riportato dal sito Fussball Transfers, però sul giocatore si è mosso con decisione anche il Werder Bremen, che cerca un sostituto per Dariusz Stalmach, fermato da un infortunio. I contatti tra il club tedesco e il Trabzonspor sarebbero già iniziati, con trattative in corso.

Anche il Villarreal sulle tracce del francese

Oltre al Torino e al Werder Bremen, sul 26enne sarebbe piombato anche il Villarreal. Batista Mendy era stato acquistato dal Trabzonspor nel 2023 dall'Angers per 4,4 milioni di euro, firmando un contratto fino al 30 giugno 2027. Con la maglia del club turco ha collezionato 83 presenze, con 3 gol e 3 assist, dopo il prestito al Siviglia nella scorsa stagione, non trasformato in acquisto definitivo per la mancata attivazione dell'opzione da 7,5 milioni di euro. In caso di cessione, l'Angers manterrebbe il 20% sulla futura vendita del cartellino.

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