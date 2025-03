Torino, l'ex Policano commenta la stagione: "Manca continuità ma il ko di Zapata ha pesato"

L'edizione di Torino del Corriere della Sera ha intervistato l'ex difensore granata Roberto 'Rambo' Policano. Queste le sue parole, iniziando da un giudizio sulla stagione della squadra di Vanoli: La perdita di Zapata è stata un brutto colpo, ma a gennaio il Toro si p assicurato alcuni elementi ottimi, che hanno migliorato sensibilmente la qualità della rosa. Manca solo un po’ di continuità: la squadra ha lasciato qualche punto di troppo per strada alternando ottime prestazioni a prove più opache".

I granata hanno ancora qualche chance europea?

Le avversarie dirette stanno andando bene, sarà difficile, ma sono sicuro che Vanoli ci proverà fino all’ultimo. Il tecnico vuole dare tanto alla squadra. E ci sta riuscendo. Mi piace come dirige il gioco dalla panchina, mi piace come ha imposto la sua personalità. E ultimamente le prestazioni dei granata mi sembrano migliorate".

Un giudizio sugli acquisti invernali.

"Biraghi può dare sicuramente tanto al Toro, anche se non è più giovanissimo. Oltre alla personalità porta anche esperienza e tecnica, ha un buon piede e un

ottimo tiro. Restando in difesa, mi piacciono anche Mariana e Coco, giocatori di carattere con la giusta dose di aggressività: possono diventare due perni molto importanti della retroguardia granata. Quello di Elmas è un ritorno importante, dopo un’esperienza all’estero: mi piace, sta facendo benissimo. Ha alzato il tasso tecnico della squadra come Casadei, un altro giocatore che ha fatto bene a rientrare in Italia dopo l’esperienza in Inghilterra, dove non è riuscito a imporsi anche perché è ancora molto giovane. Ha l'età giusta per arrivare lontano, se Spalletti lo monitora è perché vede in lui alcune qualità che alla Nazionale mancano".