Torino, Linetty: "Spirito giusto, giochiamo di squadra e così i risultati arrivano"

Karol Linetty, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 1-0 contro il Bologna: "Ci alleniamo già da un anno e mezzo con Juric, sappiamo già cosa fare. Nel primo tempo abbiamo giocato bene con la palla, mentre nella ripresa non siamo calati ma siamo andati un po' indietro. Il recupero di Schuurs? La sua scivolata vale come un gol, è veramente forte. Corriamo da squadra, sul campo parliamo tra di noi e così i risultati arrivano: c'è stato lo spirito giusto, anche i calciatori entrati dalla panchina hanno dato una grossa mano".